PT enquadra vereadores que votaram em tucanos

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



23/02/2021 | 00:52



Os diretórios petistas de Santo André e São Bernardo enquadraram os vereadores do partido que votaram em tucanos nas eleições à presidência das câmaras no pleito de janeiro.



No caso do vereador Joilson Santos (PT), de São Bernardo, a cúpula petista decidiu, após reunião ocorrida na noite de ontem, punir o parlamentar com uma advertência pública, censura pública e suspensão de 90 dias em suas atividades partidárias. Já Eduardo Leite (PT), de Santo André, foi convocado a prestar esclarecimentos por também tecer elogios à gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB).



Em São Bernardo, Joilson escolheu o candidato governista, Estevão Camolesi (PSDB), para assumir a vaga de presidente do Legislativo. A situação causou mal-estar entre militantes e vereadores da bancada petista na Câmara, que conta com as vereadoras Ana Nice e Ana do Carmo, e também pelo parlamentar Getúlio do Amarelinho. Militantes da legenda chegaram a representar contra o vereador, que respondeu ao conselho de ética.



Já os dirigentes do PT de Santo André decidiram convocar Eduardo para prestar esclarecimentos após o parlamentar ter votado no candidato governista Pedrinho Botaro (PSDB), reeleito para comandar a casa. Além disso, ao Diário, Eduardo teceu comentários positivos à gestão de Paulo Serra (PSDB), dizendo ser difícil fazer oposição a um governo que acerta, o que causou reação de militantes do partido na cidade. Durante o fim de semana, foi forte a pressão para punição severa a Eduardo.



Presidente do PT de São Bernardo, Cleiton Coutinho afirmou que a posição do diretório em relação a Joilson Santos “foi razoável”. “O vereador respondia no conselho de ética, apresentou sua defesa e o diretório deliberou essas punições. O vereador deverá ser notificado nas próximas horas.”



Antônio Padre, presidente do PT andreense, informou que o PT pretende soltar uma nota reafirmando o papel de oposição em Santo André “e que temos muito o que cobrar da gestão do PSDB” na cidade. Eduardo foi convocado para reunião no sábado.



Procurados, Joilson e Eduardo afirmaram que aguardarão notificação oficial do partido para se posicionarem.