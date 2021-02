Times da região correm para regularizar reforços

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



23/02/2021 | 00:01



Falta menos de uma semana para o início das séries A-1 e A-2 do Campeonato Paulista e os representantes do Grande ABC correm contra o tempo para deixar os times prontos. E tal função não cabe somente aos treinadores, como também aos dirigentes. Isso porque os clubes tiveram até ontem para regularizar as documentações dos atletas no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para que tivessem condições de atuar nas estreias de suas equipes. Portanto, todos os jogadores que foram devidamente cadastrados no sistema de transferências têm presença garantida na rodada do fim de semana.

O Santo André, que disputará a elite, por exemplo, conseguiu em cima da hora registrar o atacante Tiago Marques, 32 anos, que foi vice-artilheiro da Série D do Campeonato Brasileiro de 2020 pela Ferroviária. Experiente, defendeu o Água Santa no Paulistão do ano passado e já passou por diversos clubes, entre eles Ponte Preta, Juventude-RS e Jeju United (Coreia do Sul). O Ramalhão confirmou ainda as regularizações dos zagueiros Leandro Souza, 34, ex-CSA-AL, e Willian Goiano, 31, ex-Floresta-CE, e do volante Rafael Vinicius, 21, emprestado pelo São Paulo. Todos eles poderão estar em campo contra o Santos, domingo, no Canindé.

O São Caetano, como teve a primeira partida do Estadual, contra o Palmeiras, adiada para dia 11 (em razão de compromisso alviverde pela Copa do Brasil), ganhou mais alguns dias para deixar os jogadores em condições para a partida contra o Red Bull Bragantino, dia 3. Ainda assim, duas peças foram regularizadas, casos do zagueiro Elton, 31, ex-Mirassol, e do volante Warian, 24, emprestado pelo Corinthians (que deverá arcar com os salários). Do Timão, inclusive, ainda foi confirmada a cessão do atacante Carlinhos, 24. Ontem, o clube também oficializou a contratação do goleiro Luís Augusto, 27, ex-Operário-MS e Santo André.

Da Série A-2, o São Bernardo FC teve um verdadeiro pacote de atletas registrados ontem e que, consequentemente, ficarão à disposição do técnico Ricardo Catalá para o primeiro compromisso do time, domingo, contra o Rio Claro, no Interior. São eles o zagueiro Patrick, 26, ex-Mirassol, o lateral-esquerdo Julinho, 34, ex-Operário Ferroviário-PR, e os atacantes Rodrigo Alves, 25, ex-Vila Nova-GO, e Mateusinho, 22, ex-Vitória-BA.

Os outros dois times da região na divisão de acesso, Água Santa e EC São Bernardo – ambos estreiam no sábado, respectivamente contra Velo Clube e Oeste –, não registraram jogadores ontem.