Tite demite indicados de Beto Vidoski

Raphael Rocha



23/02/2021 | 04:36



O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), assinou portarias que afetam diretamente figuras ligadas ao vereador Beto Vidoski (PSDB). Ele tirou gratificação de Priscila Cavalcante Vidoski, prima do tucano e que é funcionária concursada da Secretaria de Educação; exonerou Isabel Ortega, sogra de Vidoski, da Fundação Pró-Memória, e demitiu Bruno Bernardo Zuchinalli, amigo de Vidoski e indicado de São Caetano na FUABC (Fundação do ABC). Com a decisão, Priscila deixa de receber R$ 2.800; Isabel tinha vencimentos na ordem de R$ 6.650; e Zuchinalli ganhava R$ 7.480 brutos. As portarias devem ser publicadas nos próximos dias nos Atos Oficiais e têm poder de explicitar um racha na base de sustentação. Outro que foi exonerado é Nicomedes Nogueira Júnior, irmão da vereadora Suely Nogueira (Podemos). Nicomedes atuava na FUABC.

Resposta

A assessoria do ginasta Arthur Zanetti entrou em contato com a coluna para dizer que o atleta, campeão olímpico em Londres, em 2012, não tem pretensões eleitorais caso haja um novo pleito. No sábado, este espaço mostrou que críticas feitas por Zanetti à condução de Renata Trevelin no comando da Secretaria de Esporte fizeram com que o ex-vereador e ex-prefeiturável Fabio Palacio (PSD) buscasse uma aproximação com o medalhista. “As críticas feitas pelo Arthur estão direcionadas à Secretaria de Esportes de São Caetano, à ausência de um projeto/programa técnico para o esporte da cidade, e à falta de respeito e reconhecimento por parte de integrantes da atual administração que dizem que ele, apesar de todas as conquistas, não fez nada pela cidade.” Zanetti refutou ser vice em eventual pleito.

Tribuna livre

O Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos) de Santo André encaminhou ofício à presidência da Câmara para que a tribuna livre seja reativada pelo Legislativo. Antes da pandemia, todas as quintas-feiras o espaço era aberto para alguns inscritos. Para a entidade, é possível garantir a tribuna livre mesmo em formato virtual.

Dia de São Francisco

Em 4 de outubro é celebrado o Dia de São Francisco de Assis, conhecido como protetor dos animais. Mas o que chama atenção é que, mesmo a sete meses da efeméride, não faltam velas acesas para São Francisco em gabinetes da FUABC (Fundação do ABC). O nome do santo é falado com constância dentro da entidade.

Exemplo

No fim de semana, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), inaugurou o complexo esportivo da Vila São José, região do Jardim Silvina. O que chamou atenção, porém, foi a aglomeração gerada com a solenidade. O registro de reunião de muitas pessoas foi feito por diversas lideranças políticas. Entre elas, o vereador Netinho Rodrigues (PP), da base de sustentação. Netinho foi cobrado, inclusive, em suas redes sociais, pelo fato de muitos na inauguração aparecerem sem máscara. Ele respondeu: “Não posso obrigar a população a usar máscara”.