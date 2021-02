EUA/Novavax diz ter disponibilidade para entregar 110 milhões de doses de vacina

22/02/2021 | 20:27



A Novavax anunciou nesta segunda-feira, 22, que está pronta para entregar 110 milhões de doses de sua vacina contra a covid-19 nos Estados Unidos no terceiro trimestre, o que está acordado entre as partes. Em comunicado, a empresa afirmou que, uma vez completa sua capacidade logística global, terá potencial de produzir 2 bilhões de doses ao ano, com 150 milhões por mês. A Novavax aponta que a entrega nos EUA depende da aprovação para o uso emergencial da vacina por parte da agência reguladora americana (FDA, na sigla em inglês).

"Continuaremos priorizando a colaboração com a comunidade científica, parceria com o governo dos EUA e transparência em nossos contratos, nossos protocolos de teste e nossos dados", afirma a empresa.