Sevilla derrota Osasuna, ultrapassa Barcelona e é terceiro no Campeonato Espanhol

22/02/2021 | 19:07



O Sevilla ultrapassou o Barcelona e assumiu o terceiro lugar no Campeonato Espanhol, ao derrotar, nesta segunda-feira, o Osasuna, por 2 a 0, em Pamplona. Com o resultado, o time atingiu os 48 pontos, um a mais que o rival catalão. A liderança segue com o Atlético de Madrid (55 pontos), enquanto o Real Madrid tem 52, mas já jogou 24 vezes.

Mesmo atuando na casa do adversário, o Sevilla se impôs e teve o domínio do jogo, mas o gol só saiu em cobrança de escanteio. A bola veio do lado esquerdo e o brasileiro Diego Carlos subiu bastante para ganhar de toda a zaga do Osasuna e cabecear firme: 1 a 0.

O segundo gol só veio no segundo tempo. Em bonita jogada de todo o setor ofensivo, Munir escapou pela ponta esquerda e cruzou na medida para o holandês Luuk de Jong desviar em um belo toque, tirando o goleiro Herrera totalmente da jogada.

O Campeonato Espanhol continua na quarta-feira, quando o Barcelona tenta se recuperar do empate diante do Cádiz, ao receber o Elche no Camp Nou. Na sexta-feira, o duelo previsto na competição vai reunir Levante x Athletic Bilbao.