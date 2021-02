Declaração de Kanye West em 2018 foi o ponto de virada para o fim do casamento com Kim Kardashian

22/02/2021 | 17:10



Os primeiros rumores sobre o divórcio de Kim Kardashian e Kanye West pegaram todo mundo de surpresa ao surgirem no final de 2020. Porém, parece que os problemas entre eles teriam começado bem antes, em 2018, após uma declaração polêmica dada pelo rapper sobre escravidão. Na ocasião, durante uma entrevista para o TMZ, ele disse que a escravidão parecia ter sido uma escolha.

Uma fonte informou para a revista Us Weekly que a declaração foi o ponto de virada para o casamento de Kim e Kanye começar a entrar em crise, o que culminou no fim da relação após outra declaração polêmica do rapper:

- Eles passaram por uma fase muito difícil depois disso. Kim ficou completamente mortificado pelos comentários ridículos e ultrajantes de Kanye. Demorou muito para eles superar isso, mas eles foram capazes de fazer isso eventualmente. Mas quando Kanye disse ao mundo que ele e Kim haviam discutido abortar North [em julho de 2020], foi o ponto de ruptura do casamento deles.

Divórcio no reality-show

A última temporada do reality-show Keeping Up With the Kardashians estreia no próximo dia 18 de março e segundo uma fonte informou ao Sunday Mirror, o divórcio deve ser detalhado nos episódios, porém a fonte afirmou que é muito improvável que Kanye apareça na temporada. Enquanto isso, Kim fez uma homenagem ao seu pai, Robert Kardashian, em suas redes sociais. O patriarca da família completaria 77 anos de idade nessa segunda-feira, dia 22:

Feliz aniversário Papai! Eu celebro você todos os dias, mas hoje ainda mais. Muita coisa para te contar! Liguei para o seu celular só me perguntando se alguém iria atender depois de todos esses anos. Na verdade, não acredito que lembrei disso. Por favor, venha me visitar em um sonho em breve.