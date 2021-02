Esposa defende Woody Allen após estreia de documentário

22/02/2021 | 16:10



No último domingo, dia 21, foi lançado o documentário Allen v. Farrow, que conta a história de um dos maiores escândalos de Hollywood. Produzida pela HBO, a série documental é dividida em quatro episódios e relata o caso de abuso de Woody Allen com a filha, Dylan Farrow, filha do cineasta com Mia Farrow.

Após a exibição do documentário, Soon-Yi Previn, esposa do diretor, se posicionou em relação às alegações presentes no episódio.

Esses documentaristas não tinham interesse na verdade. Em vez disso, eles passaram anos colaborando com os Farrows e seus facilitadores para montar um trabalho sujo a partir de mentiras, diz o comunicado.

Como você viu, Soon-Yi é filha adotiva de Mia Farrow, ex-mulher de Woody Allen. Eles estão casados desde 1997 e ela já defendeu o marido das acusações algumas vezes.

Hoje, aos 35 anos de idade, Dylan Farrow afirma ter sido abusada pelo pai quando era criança. De acordo com a revista People, Mia também se pronunciou sobre as acusações na série.

Esse é o grande arrependimento da minha vida, que eu não fui perspicaz o suficiente. É minha culpa. Eu trouxe esse cara para minha família. Não há nada que eu possa fazer para tirar isso. Eu entendo por que as pessoas não conseguem acreditar, porque quem na Terra poderia acreditar nisso sobre Woody Allen? Não pude acreditar. Não pude acreditar. Todo mundo admirava muito Woody, o amava e eu também, contou.