Gilberto vira alvo de italianos no paredão do BBB21

22/02/2021 | 16:10



O paredão do BBB21, formado no último domingo, dia 21, deixou muitos brasileiros felizes. Após semanas, finalmente a vilã do reality foi indicada para a berlinda, sem direito a bate e volta. Apesar do resultado oficial ainda não ter sido revelado, não será nenhuma surpresa caso Karol Conká saia na próxima terça-feira, dia 11. Afinal, além de tudo, ela está disputando a permanência no programa com Arthur e Gilberto, um dos favoritos ao prêmio.

No entanto, parece que os italianos querem mudar esse cenário. Não por gostarem de Karol, mas sim por vingança! Isso porque alguns brasileiros acabaram interferindo na votação do Grande Fratello VIP, uma versão do Big Brother no país, para impedir que a brasileira Dayane fosse eliminada.

A vingança já estava declarada há algumas semanas, mas só agora os italianos decidiram interferir na votação. No Twitter, eles subiram as frases Fora Gilberto e Força Karol.

Para sorte dos brasileiros, os italianos parecem menos engajados com a campanha. Alguns até mesmo já admitiram não ter forças suficientes contra os fãs tupiniquins quando o assunto é reality show. Segundo Léo Dias, do jornal Metrópoles, um internauta europeu escreveu:

Se não conseguimos eliminar a Dayane, quem somos nós para eliminar o Gilberto?

Enquanto os brasileiros defendem a permanência de Gil no BBB21, o embaixador dos Estados Unidos no país o parabenizou por suas aprovações em duas universidades americanas. O doutorando em Economia ainda não sabe, mas poderá escolher entre as instituições de Texas e Califórnia para completar seus estudos.