Duo de música eletrônica Daft Punk anunciam fim da dupla após 28 anos de carreira

22/02/2021 | 16:10



Responsáveis por grandes hits da música eletrônica das últimas três décadas, a dupla francesa Daft Punk anunciou o fim da parceria de 28 anos nessa segunda-feira, dia 22. Através de um vídeo publicado nas redes sociais, chamado Epílogo, os dois aparecem caminhando em um deserto, em cenas extraídas do filme Electroma, lançado pelo duo em 2006. Em seguida, uma imagem com as datas 1993 - 2021 é exibida, indicando o ano de início e fim das atividades. Para o site Pitchfork, a assessora do Daft Punk confirmou o fim da dupla, mas não deu detalhes do motivo do rompimento.

Formado em Paris pelos músicos Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo em 1993, o Daft Punk lançou seu primeiro álbum em 1997, chamado Homework, com sucessos como Around the World e Da Funk. Já em 2001, o duo gravou o disco Discovery, que contém alguns dos maiores hits da carreira dos músicos: One More Time e Harder, Better, Faster, Stronger.

Em 2013, ao completarem 20 anos de carreira, foi lançado o premiado álbum Random Access Memories, vencedor dos prêmios de Melhor Álbum e Melhor Álbum Dance ou Eletrônico no Grammy em 2014. Já Get Lucky, principal single do disco, venceu nas categorias de Melhor Gravação e Melhor Performance em Dupla ou Grupo.

Além de Pharrell Williams em Get Lucky, o Daft Punk fez outras parcerias de sucesso durante a carreira, com nomes como Kanye West e The Weeknd, além de produzir a trilha sonora do filme Tron: O Legado, da Disney.