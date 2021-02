Príncipe Harry levou bronca da Rainha Elizabeth II após polêmica sobre entrevista: - A monarquia não trabalha para você

22/02/2021 | 16:10



Parece que a represália da Família Real acerca da entrevista que o príncipe Harry e Meghan Markle deram à Oprah Winfrey ainda está surtindo efeitos. De acordo com o jornal The Mirror, a conversa de 90 minutos deve ser reeditada antes de ir ao ar, já que muitas das falas do casal perderam o sentido agora que eles não possuem mais seus títulos reais. Uma fonte contou o seguinte:

- Quando o duque e a duquesa falaram, nunca se imaginou que eles teriam seus títulos retirados. Eles não perceberam e falaram, pois ainda tinham papéis a desempenhar. Agora, no entanto, além de seus títulos, eles não devem ter nenhum papel na vida real - um ponto que os produtores sabem que não foi discutido quando Winfrey falou com eles. Nem os Sussex nem a equipe de TV viram as consequências de sua entrevista que levou a isso. Harry e Meghan pensaram que manteriam seus papéis, alegou uma fonte do veículo.

Além disso o jornal afirma que, antes de ter seu título retirado, o pai de Archie Harrison levou uma bronca particular de sua avó, a Rainha Elizabeth II, que teria dito:

- Você trabalha para a monarquia, a monarquia não trabalha para você.

Outra fonte ligada à realeza teria afirmado que Meghan Markle e seu esposo tinham grande desejo em manter suas posições, mas que a rainha já havia comunicado que, eventualmente, isso não poderia continuar acontecendo:

- A direção dos fatos está clara há algum tempo. A rainha deixou muito claro desde o início que esse modelo meio dentro, meio fora [da realeza] exigido pelos Sussex não funcionaria e não se desviou disso. Nem uma vez. A ideia original deles era ter uma terceira maneira de ser da realeza. E a rainha disse simplesmente não, vocês não podem [fazer isso].

A fonte ainda afirma que a resposta do casal à represália da Família Real foi passiva:

- Eles respeitam a decisão, mas sempre deixaram claro que estavam comprometidos com essas funções.

O veículo The Sun relata ainda que os Sussex responderam formalmente ao comunicado real de que perderiam seus títulos, alegando que continuarão a exercer seus papeis de apoio à caridade:

- Conforme evidenciado por seu trabalho durante o ano passado, o duque e a duquesa de Sussex continuam comprometidos com seu dever e serviço ao Reino Unido e ao redor do mundo, e ofereceram seu apoio contínuo a organizações que eles representaram independentemente de seu papel oficial. Todos nós podemos viver uma vida de serviço [público]. O serviço é universal.

Alguns membros da monarquia, no entanto, parecem ter visto tal resposta como uma afronta - entre eles o próprio príncipe William, irmão mais velho de Harry. O The Mirror afirma que segundo na linha de sucessão ao trono britânico achou a declaração do casal insultante, desrespeitosa e petulante, e conta que o Duque de Cambridge ficou chocado com o comportamento de seu irmão depois que ele e sua esposa foram destituídos de suas funções reais restantes.

A fonte do veículo ainda teria afirmado que outros componentes da realeza teriam ficado igualmente chateados, vendo a declaração da dupla como um golpe contra a família Windsor.