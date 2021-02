Sérgio Mallandro entrega broncas de Marlene Mattos à Xuxa Meneghel e relembra situação de sequestro ao lado da apresentadora: - Seguranças correndo com armas

22/02/2021 | 15:10



Sérgio Mallandro participou do programa Alive Podcast, no YouTube, e falou sobre a fama de Marlene Mattos, produtora considerada durona por muitas pessoas. Como você deve se lembrar, Marlene trabalhou por quase duas décadas como a empresária de Xuxa Meneghel, com quem Mallandro atuou no filme Lua de Cristal, em 1990.

- Já tomei cada esporro da Marlene Mattos... Eu me lembro uma vez em que fomos fazer a chegada do Papai Noel com a Xuxa. Isso foi lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E eu estava lá no meu camarim, meu camarim era pequenininho. Aí eu saí do meu camarim e quem eu vejo no corredor? O Papai Noel. Daqui a pouquinho veio a Marlene. O Papai Noel estava com a camisa desabotoada, fumando, os brinquedos todos espalhados no chão e a barba nas costas. Quando ela viu aquilo... Papai Noel filho da p**a! Fumando! Peito aberto! A vontade que eu tenho é de pegar todos esses brinquedos e enfiar no seu c*! Meu irmão, quando ela falou isso... Eu nunca tinha visto isso. Eu entrei no meu camarim acuado. Aí estou ali parado e veio a Maria, a governanta da Xuxa. Ela disse Serginho, Xuxa está chorando muito, aos prantos, e está dizendo que não vai entrar mais no show. Vai lá dar uma força.

Quando o humorista foi ao encontro de Xuxa, descobriu que ela também tinha levado uma bronca de Marlene Mattos.

- Perguntei O que está acontecendo aqui, Xuxa? [Ela respondeu] Não, não vou entrar mais no show... A Marlene me esculachou. Ela falou do meu vestido, me arrasou! [...] Ela era muito brava, não tinha conversinha fiada. Ela esculachava mesmo.

Serginho também relembrou uma situação tensa ao lado de Xuxa, quando rolou uma suspeita de sequestro próximo ao sítio da apresentadora em Vargem Grande, no Rio de Janeiro.

- Os seguranças já estavam correndo, com as armas para lá e para cá. Aí a Marlene, Xuxa, entra para o esconderijo! Aí eu falei Marlene, eu vou com a Xuxa, né? Eu era artista. E ela Você? Você não! Vai para dentro do guarda-roupa! Daqui a pouco, tudo se acalmou. Aí eu olho para a Marlene, ela estava com uma espingarda, parecendo o lampião!

O comediante ainda falou de sua experiência no reality A Fazenda, da Record TV.

- A Fazenda não é nada combinado. [A maior dificuldade] era o desconforto. Era um banheiro para todo mundo, você dormia ao lado de uma porrada de gente. Eu fiquei um mês ali, achei muito divertido. O contato com os animais... Mas depois, quando eu saí, eu vi que era muita fofocalhada. Eu não gosto de falar mal das pessoas.

E desabafou sobre a repercussão de seus famosos bordões.

- As pessoas não me levam a sério. Eu peguei Covid, fiquei oito dias na UTI. Daqui a pouco chegou o médico Olha, infelizmente vamos ter que intubar. Rá, pegadinha do Mallandro! Ele quase me matou.

Como se não bastasse ter vivido isso na UTI, Serginho também lidou com uma situação parecida durante um exame de próstata.

- Isso para mim foi o limite. Fiz um exame de próstata em agosto do ano passado. Cheguei lá, fui super bem recebido. Quando o doutor chegou, ele tinha uns 30 e poucos anos [de idade]. Falou Faz ié-ié, faz ié-ié. Eu nunca imaginei que iria fazer ié-ié com o dedo no bagulho.