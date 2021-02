Comentários de Neymar Jr. sobre o BBB21 deixa gringos confusos

22/02/2021 | 14:10



Por ser uma pessoa conhecida internacionalmente, Neymar Jr. atrai fãs de todos os países e que falam diversas línguas diferentes, além do português! Ou seja, quem segue o jogador de futebol nas redes sociais, não deve entender nadinha do que ele comenta, certo? Certo! Por isso, ao ser um dos telespectadores mais assíduos do BBB21, o atleta tem comentado bastante sobre o programa no Twitter e... os gringos não estão entendendo nada:

Quando eu posto sobre BBB: a galera que me segue e não fala português, está mais perdida do que eu no primeiro dia de escola!

Na época do paredão que eliminou Nego Di, Neymar até mesmo virou notícia em alguns jornais gringos que, ao traduzirem tuítes do jogador, acharam que Nego Di era uma expressão para black man, ou seja, homem negro. Na ocasião, os gringos, confusos, questionaram de quem Ney estava falando! Que confusão...

Agora, com os questionamentos dos fãs que não falam português, os brasileiros, é claro, entraram na brincadeira e agora comentam tudo em inglês:

Who is Karol Conka and why is she putting someone on the wall, ou seja, Quem é Karol Conká e por que ela está colocando alguém na parede?

Que loucura, né?