Shopping em Diadema realiza campanha de doação de sangue

22/02/2021 | 13:14



O shopping Praça da Moça, em Diadema, realiza campanha de doação de sangue entre 1º e 2 de março em parceria com o hemocentro São Lucas. A iniciativa tem por objetivo estimular o público a ser doador e aumentar os estoques, uma vez que a Fundação Pró-Sangue divulgou que o banco de sangue da região metropolitana de SP está em estado crítico.

Para doar sangue, o voluntário precisa estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar pelo menos 50kg. O processo é rápido, fácil, além de seguro. É muito importante estar descansado e bem alimentado. Homens podem doar a cada 60 dias e mulheres, a cada 90. Uma única doação retira no máximo 450ml de sangue e pode salvar até quatro vidas.

O centro comercial montará estrutura completa para a ação. A doação será realizada no Piso Ipê, na loja 104 do shopping localizado na Rua Manoel da Nóbrega, 712, das 9h às 15h30. É necessário realizar agendamento prévio pelo Sympla e os doadores não podem ter apresentado sintomas respiratórios e febre nos últimos 30 dias. Em caso de pessoas que tiveram contato com pacientes positivados para Covid-19 ou com sintomas, é preciso esperar no mínimo 14 dias para doação.