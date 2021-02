Governo de São Paulo lança programa Bolsa Emprego

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



22/02/2021 | 12:48



Em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes nesta segunda-feira (22), o governador João Doria (PSDB), anunciou o lançamento do programa Bolsa Emprego, que prevê a criação de 100 mil postos de trabalho com remuneração de R$ 450 por mês.

Segundo o governador, o projeto faz parte do programa de recuperação econômica do Estado. Serão 30 mil vagas serão abertas em março e outras 70 mil a partir de maio.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, afirmou que as pessoas querem um oportunidade. "Esse programa traz dignidade para a população e é uma versão de um projeto criado há 20 anos, agora mais completo", explicou.

Os beneficiários terão acesso a uma bolsa de até cinco meses, qualificação profissional e oportunidades de trabalho. "Estamos falando de um programa que vai melhorar a vida de pelo menos 500 mil brasileiros de São Paulo", disse.

Além disso, Doria anunciou que a partir de amanhã o Instituto Butantan começa a entregar 3,4 milhões de doses da Coronavac para o Ministério da Saúde. Serão lotes diários de 426 mil imunizantes para atendimento para todos os estados brasileiros. "Solicitei empenho total do Instituto Butantan para que possamos, se possível, aumentar ainda mais o número de doses para o Ministério da Saúde).