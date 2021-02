22/02/2021 | 12:40



Reguladores federais do setor de aviação dos Estados Unidos determinaram que a United Airlines reforce inspeções de todos os modelos 777 da Boeing com o mesmo tipo de motor que sofreu uma falha em Denver no fim de semana. A companhia informou que retiraria por ora essas aeronaves de operação, enquanto a Boeing fez sugestão na mesma linha.

O voo 328 da United Airlines teve de fazer um pulso emergencial no Aeroporto Internacional de Denver após seu motor direito se despedaçar pouco após a decolagem.

Pedaços do objeto caíram em bairros suburbanos da cidade.

O avião com 213 passageiros e dez tripulantes aterrissou em segurança, disseram autoridades.