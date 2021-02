Cesar Filho apresenta Hoje em Dia pela primeira vez após se recuperar da Covid-19: - Quanta saudade eu estava

22/02/2021 | 11:10



Nesta segunda-feira, dia 22, Cesar Filho voltou a apresentar o programa Hoje em Dia, na Record TV, depois de ter se recuperado do novo coronavírus. O apresentador ficou internado por causa da doença e para tratar uma pneumonia bacteriana. Na abertura da atração, Cesar revelou:

- Quanta saudade eu estava de poder fazer essa abertura todos os dias aqui com você.

No Instagram Stories, Elaine Mickely, esposa de Cesar, também festejou o retorno do apresentador. Ela postou vídeos e fotos no estúdio do programa e em um deles, escreveu:

Te juro... Impossível não chorar... Só eu sei as madrugadas que passei em oração por ele.

Nas redes sociais, os internautas celebraram o presença de Cesar no programa.

Que boa notícia, né?