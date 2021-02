Bruna Marquezine diz que se sustentar com arte no Brasil é um privilégio: - Na minha profissão, temos sempre que escolher entre liberdade e segurança

22/02/2021 | 11:10



Em entrevista para o jornal Estadão, Bruna Marquezine falou sobre carreira, liberdade, arte e internet. Aos 25 anos de idade, e com 19 de carreira, a atriz ponderou as partes positivas e negativas de ter começado a trabalhar tão cedo e ainda disse que trabalhar com arte no Brasil é um privilégio:

- Cresci fazendo o que amo. Tive a sorte de começar muito cedo, contracenando, trocando com atores que admiro. Meu trabalho sempre foi muito intuitivo. Já o fato de ter uma vida sempre muito exposta e a falta de controle da imagem que a mídia cria são os pontos que vejo como negativos. Mas a oportunidade de trabalhar com arte e ainda conseguir me sustentar com isso em um país como o Brasil é um privilégio.

A artista, que encerrou o contrato que tinha com a Rede Globo, revelou que sente maior liberdade em sua carreira:

- Sinto que na minha profissão temos sempre que escolher entre liberdade e segurança, e a Globo me trouxe essa segurança durante muito tempo, mas ao mesmo tempo, tive que emendar uma novela na outra, trabalhei muito, estudei pouco e me faltava bagagem acadêmica. Também sentia falta da liberdade de poder escolher o próximo passo, de ser dona das minhas escolhas. Então chegou um momento que senti que precisava fazer isso e as coisas estão fluindo de uma forma melhor do que imaginava.

Bruna ainda comentou sobre o fato de ser vista como uma atriz de novelas e revelou que não aceita esse rótulo:

- Por muitos anos fui vista como atriz de novela. É lamentável que no meio das artes existam tantos rótulos e tantas caixas. Gostaria de acreditar que justamente no meio das artes isso seria o tipo de coisa que não existiria, mas existe. Hoje, talvez a gente já esteja trabalhando para desconstruir isso como um todo, mas há poucos anos atrás existia uma divisão muito clara de quem era o ator que fazia cinema, de quem era o ator que fazia teatro e de quem era o ator que fazia televisão. E os que faziam TV eram vistos como mais limitados pelos outros. Aí você me pergunta o que faço para desconstruir essa imagem. Não faço nada, só não me coloco mais nessa caixa, não aceito esse rótulo.

A atriz, que tem mais de 40 milhões de seguidores no Instagram, também falou sobre a era do cancelamento na internet:

- Na verdade tenho muita preguiça do que está acontecendo hoje em dia, de verdade. Não acho que todo mundo tem que ter uma opinião formada, inclusive acho que muitas pessoas acabam se equivocando e viram vítimas do cancelamento porque sentem uma pressão gigantesca de que precisam se pronunciar a respeito de tudo e aí acabam se atropelando, porque a gente não sabe tudo.

Bruna Marquezine será protagonista da série Maldivas na Netflix, que ainda não tem data de estreia.