No Limite terá nova edição em 2021 e pode ter Marcos Mion como apresentador

22/02/2021 | 11:10



Enquanto acompanhamos as polêmicas e tensões do BBB21, a Globo já está preparando a volta de um famoso reality show: No Limite! De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a emissora está mantendo o retorno do programa em segredo, mas já está em busca de competidores e de uma praia isolada no Nordeste, para começar aos poucos a produção.

A escolha do local tem que ser boa por conta do isolamento, mas também onde seja possível ter uma infraestrutura para abrigar ali perto uma equipe de 50 pessoas que farão a atração acontecer.

Lembrando que No Limite foi o primeiro reality show brasileiro. O programa, que testa a resistência de participantes que são obrigados a viver no meio da floresta, estreou na Globo em 2000 e contou com Zeca Camargo como apresentador. Durou apenas quatro temporadas, chegando ao fim em 2009.

Ainda não há um nome para o posto de apresentador, mas dizem que Marcos Mion está sendo sondado. Após sua saída da Record, ele atiçou os fãs, mas não revelou quais serão seus novos projetos.

Em maio de 2020, Boninho, diretor da Globo, já havia dado esperança aos fãs ao postar uma foto dos bastidores da edição de 2009, em que aparece ao lado de Zeca Camargo, Ana Maria Braga e a dupla Simone e Simaria. No Instagram, ele escreveu:

Boas lembranças. Será que isso quer dizer que vamos ter um novo No Limite?

Estamos torcendo! Que venham os olhos de cabra...