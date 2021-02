Santo André prossegue com vacinação de idosos acima de 84 anos

Da Redação



22/02/2021 | 10:29



Moradores de Santo André com 84 anos ou mais que não se vacinaram contra a Covid-19 ainda podem ser imunizados no sistema drive-thru. É necessário fazer agendamento no site psa.santoandre.br/vacinacovid, onde o munícipe tem acesso às datas e horários disponíveis.



A vacinação está acontecendo na Craisa (acesso pelo portão 5, da rua Varsóvia), Estádio Bruno Daniel (Rua 24 de maio - Vila América) e no estacionamento do Grand Plaza Shopping (Avenida Industrial, 600, com acesso pelo portão do Centro Empresarial).



Quem não tem a possibilidade de ir de carro pode ligar ou ir à unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento para a vacinação. Outra opção é se dirigir ao Centro Covid (Avenida Ramiro Colleoni, 220), onde os idosos também podem ser atendidos sem sistema drive-thru.



“Com planejamento e eficiência, estamos otimizando ao máximo a aplicação das doses enviadas e conseguindo ampliar a vacinação aos públicos prioritários, sempre respeitando as diretrizes do Plano Nacional de Imunização. Além disso, seguimos cobrando celeridade dos governos Estadual e Federal no envio de novos lotes de vacina para proteger o quanto antes a nossa gente”, afirmou o prefeito Paulo Serra.



No último sábado (20) foram vacinados 1.349 munícipes de 84 anos em sistema drive-thru, no Paço Municipal, Craisa, Estádio Bruno Daniel e Grand Plaza Shopping.



A campanha de imunização contra o coronavírus teve início em Santo André no dia 19 de janeiro. Desde então, foram aplicadas 44.224 doses, sendo 35.314 de primeira dose e 8.910 da segunda dose. A expectativa é que nos próximos dias um nove lote da Coronavac chegue ao município, permitindo a ampliação da imunização para outros grupos de idosos.



Para sanar dúvidas ou obter informações sobre o cadastramento, além do portal da Prefeitura de Santo André, há também o telefone 0800-4848004, com uma equipe formada por profissionais da Saúde apta a tirar dúvidas sobre a Covid-19, além do e-mail saude@santoandre.sp.gov.br. O serviço é gratuito e funciona 24 horas, nos sete dias da semana.