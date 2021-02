Após ser indicada ao paredão no BBB21 e alegar que quer deixar o jogo, Karol Conká se indispõe com aliados: - Ela está me magoando

22/02/2021 | 10:10



A madrugada desta segunda-feira, dia 22, foi agitada na casa mais vigiada do Brasil! Depois que Sarah indicou Karol Conká ao quarto paredão do BBB21 e Projota se safou da berlinda, deixando Gilberto e Arthur completando o time de emparedados, os confinados se dividiram em seus grupos para comentar a votação.

Pouco depois da votação, Juliette puxou Karol para uma conversa em particular e, durante o bate-papo, a rapper revelou que não se arrepende de não ter vetado Sarah da prova do líder:

- Eu tenho orgulho da minha trajetória até aqui. Não me arrependo de não vetar a Sarah, a gente fez um jogo bacana. Vetei você porque, naquele momento, você era um cafézinho com leite. Eu não ia vetar a Sarah, porque eu já tinha mandado ela pro paredão. Pra ela não ficar mal.

Em outro momento, conversando com Gilberto, Sarah, Lumena e João Luiz, a cantora declarou que estava com vontade de sair do programa:

- Isso aqui não é para mim e eu estou falando isso... Já fechou um mês, já deu. Eu não sei ficar triste, porque eu estou indo para casa. Vou me libertar de toda essa bagunça.

Tensão com os aliados

Já em conversa com Projota e Arthur no gramado, Conká rebateu o argumento de Sarah ao indicá-la ao paredão, mas admitiu que a líder tinha razão no que disse:

- E a justificativa da Sarah, que ela não tinha muito o que falar? Ela deu voltas, porque morder e assoprar é uma qualidade boa. Eu sou assim, eu brigo e depois eu beijo. Eu posso até morder, mas depois vou assoprar e ainda dar um beijo.

O cantor, então, alfinetou a colega ao retomar suas declarações de que gostaria de sair do jogo.

- Era muito simples, era só ela chegar e falar assim: Ela está falando tanto que ela quer sair, as outras pessoas querem ficar. Então eu vou votar nela.

Mais tarde, no quarto colorido, Projota desabafou com Arthur quanto à postura de Karol no jogo:

- Ela está me magoando, porque eu não quero sair. E ela, que fez todo esse negócio para poder ficar bem com eles, ela colocou nós dois na reta e agora fica falando que quer sair. Mas eu não quero sair. Um minuto depois, a gente [Projota e Pocah] explicando o que iria acontecer, ela falou assim: Mas eu vou pela casa. Aí ela começou a fazer conta de como que ela não iria [para o paredão]. Aí nós dois, eu e a Pocah: Ué, mas você não acabou de falar que queria sair? Porque você está fazendo conta?

Crise na relação?

Outra conversa entre Arthur e Projota que chamou a atenção durante a madrugada foi sobre Carla Diaz: o emparedado reclamou sobre ela ter continuado a conversar com Fiuk, Caio e Gilberto mesmo após o trio tê-lo indicado ao Paredão, e garantiu que não vai deixar barato.

- Reclamou de uma parada e fica com os caras que me colocaram no paredão. Aí depois quer chorar para os outros que eu fui grosso. Não vou ficar igual a um idiota mais. Você vai ver como eu vou tratar as minas amanhã. Karol e Lumena. Vou carregar no colo, se puder.

Algum tempo depois, Arthur e Sarah se encontraram no quarto colorido, e a loira afirmou que acreditava que seu affair queria ficar sozinho:

- Às vezes eu não sei como chegar em você. Eu sinto uma barreira, mas você sabe que eu estou contigo, né? Chega uma hora que tem um certo limite. Aí, como eu vi que você queria ficar sozinho, eu?

- Eu não queria ficar sozinho, rebateu o brother;

- Ué, você me deixou sozinha no quarto. Mas entendo que você está nervoso. Cada um tem o seu jeito. Só to te dizendo que às vezes você pode estar achando que eu não to nem ai pra você, mas eu vim logo em seguida atrás, ressaltou Carla.

- Eu sei que você se preocupa, finalizou o instrutor de crossfit.