No 'BBB21', Karol Conká divide o Paredão com Gilberto e Arthur

22/02/2021 | 09:37



A líder do Big Brother Brasil 21, Sarah, estava entre a indicação de Projota e Karol Conká, dois vilões desta edição do reality. No domingo, 21, a brasiliense escolheu a rapper para o Paredão na próxima terça-feira, 23. A curitibana divide a berlinda com Gilberto e Arthur, mas a sister já é carta marcada para sair do programa.

O paredão foi todo formado no domingo. Primeiro o Anjo Caio, no posto pela segunda vez consecutiva, escolheu novamente Rodolffo para imunizar. Na sequência, Sarah fez sua indicação e confessou que só se decidiu no último minuto. "Pensei e repensei milhões de vezes. Prometi a mim mesma que ia seguir minha intuição nesse programa. Ainda acho algumas atitudes da Karol muito incoerentes", disse a líder ao mandar a artista direto para o Paredão, sem direito a participar do Jogo Bate-Volta.

Caio, Fiuk e Gilberto, finalistas da Prova do Líder, ganharam o direito de indicar um participante e mandaram Arthur para a berlinda. Na sequência, foi a vez da Líder da semana, Sarah, fazer sua indicação para o Paredão, optando por Karol Conká.

Na votação da casa, Projota e Gilberto foram os eleitos e disputaram a Prova Bate e Volta com Arthur. Chamada de Pé na Jaca, foi um jogo de sorte onde vencia quem pisasse na jaca de número 16, que continha o líquido dourado. Projota levou a melhor e escapou do quarto Paredão.