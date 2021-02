Marcella Rica fala sobre noivado com Vitória Strada: - Estou anunciando para as pessoas que estão felizes com o nosso amor

22/02/2021 | 09:10



Sempre que vai ao ar, o quadro Ding Dong dá o que falar com as falas dos famosos. E na noite do último domingo, dia 21, quando o Domingão do Faustão contou com as participações de Marcella Rica e Vitória Strada na batalha com Kaysar Dadour e Silvero Pereira não foi diferente.

Durante a competição, Faustão conversou com as atrizes que estão noivas - e deixaram isso claro para todo o Brasil.

No bate-papo, o apresentador perguntou se Marcella e Vitoria enfrentaram preconceito quando começaram a se relacionar.

- Estamos sendo muito privilegiadas nesse momento, recebendo muito carinho de todos os lados: da nossa família, do nosso trabalho, nas redes sociais, de quem conhece e não conhece a gente pessoalmente. Sei que isso é um privilégio porque já passei por outros momentos na minha vida nesse sentido e sabemos que o Brasil é quem mais mata população LGBTQ+. Eu e vitória estamos muito felizes de poder dar essa passo. Estamos noivas agora e estou anunciando para as pessoas que estão felizes com o nosso amor porque isso é tão bonito e infelizmente não tão frequente, disse Marcella.

Lembrando que Marcella e Vitória se conheceram na pré-estreia de um filme que Rica acabara de lançar. Antes, as duas flertavam pelas redes sociais. Vitória garantiu que o amor delas veio tão forte, que o sentimento do medo de assumir o relacionamento passou longe.

- Muita gente me perguntou: Você não teve medo de perder o emprego? Fui surpreendida com um sentimento que é verdadeiro, que é bonito, que me faz feliz. Por que tenho que ter medo se vou fazer bem aos outros estando feliz?.

Bacana, né?