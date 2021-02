Erasmo confirma separação de Gabriela Pugliesi e assume: - Cometi erro grave

22/02/2021 | 09:10



É realmente verdade! Depois das especulações de que Gabriela Pugliesi e Erasmo estariam se divorciando, o influenciador digital quebrou silêncio na noite de domingo, dia 21, e se pronunciou sobre o assunto, confirmando a separação.

Nos Stories do Instagram, ele falou:

- Cometi um erro grave. Agora tenho que respeitar a decisão dela.

Erasmo disse ainda que em respeito ao público que acompanha e torce pelo casal decidiu vir a público se pronunciar sobre os boatos da separação. O bafafá começou quando eles pararam de postar fatos juntos nos Instagram, mas explodiu no sábado, dia 20, quando Pugliese parou de seguir o agora ex-marido. No entanto, tempos depois ela voltou com o follow após toda a repercussão.

Além disso, os internautas notaram que os influenciadores não estão usando mais de alianças, o que fez com que Erasmo se pronunciasse.