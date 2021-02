Cia teatral encena peça virtual inspirada em conto africano

Da Redação



22/02/2021 | 09:02



A Cia Pé no Asfalto, dia 27, às 16h, apresenta o espetáculo O Macaco e a Lua, projeto contemplado no edital Proac Municípios 2020, que será transmitido de forma gratuita através das plataformas digitais YouTube e Facebook.

O grupo teatral formado por jovens da periferia de Mauá, convida crianças e adultos para uma viagem até a África, transitando por sua cultura e sua história, através de uma de suas mais importantes lendas: “O macaquinho e a lua”.

Dando vida a esse tradicional conto criado em Guiné Bissau (país do continente africano), a Cia Pé no Asfalto conta, de forma mítica, como surgiram os tambores na África.

A palhaça Sarita Gravatilde e o Palhaço João Pimentão unem esquetes clássicas circenses, acrobacias, manipulação de objetos e ludicidade, para recriar essa lenda, revive seus personagens e, de forma muito divertida, contar essa história.

O grupo é formado por dois jovens artistas negros, residentes do bairro Jardim Rosina, na periferia de Mauá. Contrariando as estatísticas quanto a seus futuros, Jussara Freitas e David Casanova, mergulharam no estudo da palhaçaria, se formaram pelo Programa de Formação de Palhaço para Jovens dos Doutores da Alegria - FPJ e criaram a Cia Pé no Asfalto em 2017. E em 2019 eles começam a integrar o elenco do projeto Palhaços Sem Fronteiras Brasil, entre outros.