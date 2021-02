Internado com Covid-19, Carlos Alberto de Nóbrega recebe visita da esposa e recado de Cesar Filho: Daqui a pouquinho os dois estarão em casa

22/02/2021 | 08:10



Carlos Alberto de Nóbrega deu um susto daqueles nos fãs depois de ser internado em São Paulo infectado pelo novo coronavírus. Tanto ele, quanto a esposa Renata Domingues, receberam o diagnóstico positivo da doença e acharam melhor ficarem hospitalizados para tratar o vírus com mais cuidado. Por conta disso, eles acabam fazendo visitas um ao outro em alguns momentos do dia, como Renata mostrou no Instagram na noite do último domingo, dia 21. De surpresa, ela chegou ao quarto de seu amado, que estava sentadinho na cadeira mexendo no celular e ficou todo contente com a novidade:

- Oi meu amor. Que bom! Como você está linda!

Os dois não puderam se aproximar, por conta do tratamento, mas ficaram felizes por, pelo menos, poderem se ver.

E não é só! Renata ainda contou que ele fica passando trote para ela, do quarto ao lado. Pode?

Mais tarde, Renata abriu uma caixinha de perguntas para os seguidores e um deles quis saber se o coronavírus que contraíram foi passado por João Victor, filho do apresentador do SBT que também foi infectado. Como resposta, ela disse:

Não sabemos de onde surgiu essa praga.

Além disso, logo que Carlos Alberto foi para o hospital, contou aos fãs nas redes sociais. E ele recebeu um recado de Cesar Filho, que esteve internado por dias pelo mesmo motivo, tendo alta na última semana:

Você é o cara mais cavaleiro que conheço. Foi só para ficar perto. Daqui a pouquinho os dois estarão em casa, com muita saúde e amor.

Depois, Carlos Alberto fez uma nova publicação, contando que está bem. Nesse post, ele recebeu mais recados de famosos, como Tatá Werneck, que falou:

Fica bem logo. Te amo!

Que ele se recupere em breve, né?