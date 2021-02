Karol Conká, Arthur e Gilberto estão no paredão do BBB 21

22/02/2021 | 06:10



Depois de um final de semana repleto de confusão na casa mais vigiada do Brasil, finalmente chegou o momento de montar o paredão. Isso mesmo, neste domingo, dia 21, aconteceu mais uma formação do paredão no BBB 21.

Caio que ganhou o anjo da semana tinha a chance de imunizar uma pessoa e ele escolheu Rodolffo. Em seguida, a líder, Sarah, teve a chance de indicar alguém e ela colocou no paredão Karol Conká.

E como você viu, as três últimas pessoas que ficaram na prova do líder - Fiuk, Gilberto e Caio -, tinham a chance de votar em alguém, e eles escolheram o Arthur. Logo depois a casa precisou votar e Tiago Leifert anunciou que os dois mais votados estariam no paredão, sendo assim: Projota e Gilberto.

Como de costume, o indicado do líder não participaria da prova bate e volta que exigia apenas sorte dos participantes. Quem levou a melhor e fugiu do paredão, e foi Projota. Sendo assim, Karol, Arthur e Gilberto se enfrentam na próxima terça-feira, dia 23, com o voto popular.