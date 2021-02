Grande ABC alcança 4.450 vítimas fatais da Covid-19

Do Diário do Grande ABC



22/02/2021 | 07:00



Seis pessoas perderam a vida em razão do coronavírus nas últimas 24 horas, no Grande ABC. Dois casos foram em São Caetano e o restante em São Bernardo. A região atingiu a marca de 126.679 pessoas infectadas pela Covid-19 e também 4.450 mortes pelo mesmo motivo. Até o momento, foram ministradas 143.160 vacinas – 112.528 da primeira dose e 30.632 da segunda.

O Estado de São Paulo soma 1.971.423 pessoas infectadas e 57.743 mortos pelo novo coronavírus. Desde o início da vacinação, 1.623.440 já receberam a primeira dose do imunizante e 374.452 tomaram a segunda. Até o momento, 1.749.210 pessoas foram recuperadas e, do total, 196.071 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

Já o Brasil registrou 527 mortes – ontem foram 1.051 – e, com isso, chega ao total de 246.504 vidas perdidas desde o início da pandemia para a doença. Nas últimas 24 horas, 29.026 casos de infecção foram confirmados, elevando o registro do País para 10.168.174. No mundo, 2.461.436 de pessoas perderam a batalha para a Covid-19.