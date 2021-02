Correção: Com gol nos acréscimos, Atlético-MG vence Sport e sobe para 3º

21/02/2021 | 19:28



A matéria enviada anteriormente continha erro no quarto parágrafo. O Sport está com 42, e não 43. Segue a versão corrigida:

Já sem chance de título, o Atlético-MG conseguiu voltar a vencer e assumiu a terceira posição no Campeonato Brasileiro. Com um gol de Marrony nos acréscimos, derrotou o Sport por 3 a 2, na Ilha do Retiro, pela 37.ª rodada. O time não ganhava há três jogos na competição.

O Atlético-MG também acumulava seis compromissos sem ganhar como visitante. Mas agora recuperou o terceiro lugar, com 65 pontos, embora possa ser ultrapassado pelo São Paulo nesta segunda-feira. O lateral Guilherme Arana, com participação direta nos dois primeiros gols do time, de Jair e contra, foi um dos destaques do jogo.

Mas o personagem do jogo foi Marrony. Entrou durante o segundo tempo, cometeu um pênalti que rendeu o empate por 2 a 2 ao Sport, mas marcou o gol do triunfo atleticano nos acréscimos. Já o técnico Jorge Sampaoli foi expulso por reclamação e, suspenso na rodada final do Brasileirão, pode ter feito sua despedida do clube, pois está na mira do Olympique de Marselha.

Mesmo derrotado, o Sport está livre do risco de rebaixamento, graças ao empate do Vasco com o Corinthians. O time está com 42 pontos, na 14.ª colocação, e na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. Seus gols foram marcados por Dalberto e Thiago Neves.

O Atlético-MG encerrará a sua participação no Brasileirão na quinta-feira, às 21h30, quando receberá o Palmeiras, no Mineirão. No mesmo dia e horário, o Sport visitará o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

O JOGO - O Atlético-MG foi a campo com duas novidades: o atacante Keno, recuperado da lesão no cotovelo que o afastou dos quatro confrontos anteriores, e o meia Calebe, que recebeu nova chance como titular após dez compromissos. Já no Sport, Jair Ventura voltou a apostar no esquema com três zagueiros.

E foi com essas novidades, ainda que como coadjuvantes, que o Atlético-MG abriu o placar na Ilha do Retiro. Keno fez jogada pela esquerda, Calebe ganhou dividida e a bola sobrou para Arana disparar de fora da área. Luan Polli deu rebote e Jair, ex-Sport, empurrou para as redes, aos 6 minutos.

O Sport, então, precisou se lançar ao ataque. E como o time mineiro não manteve o bom ritmo inicial, a equipe pernambucana buscou atacar pelos espaços dados pelos laterais atleticanos. Foi assim que Patric recebeu lançamento nas costas de Arana e finalizou com perigo, aos 12.

E em uma jogada pelo outro lado do campo, o esquerdo, empatou o jogo. Em contra-ataque aos 32, Junior Tavares cruzou e Dalberto apareceu para bater de primeira: 1 a 1. O Sport só não virou aos 35, em outro passe nas costas da defesa, porque Marquinhos demorou a finalizar, sendo travado por Guga.

Só aí o Atlético-MG voltou a ser mais efetivo no ataque. E se Keno foi quem se destacou no início do jogo, dessa vez os lances se concentraram no outro ponta: Savarino. Foi ele que construiu a jogada para Eduardo Sasha finalizar fraco aos 37. Já aos 39, o venezuelano cabeceou para fora após levantamento de Guga.

Mas se o gol atleticano não saiu no fim do primeiro tempo, veio logo no começo da etapa final. E com a participação de um dos destaques do time no Brasileirão e como no gol que abriu o placar: com a participação decisiva de Arana. Aos 2, quase saiu: ele acionou Calebe, que deu trabalho a Luan Polli. Aos 4, Arana disparou e Rafael Thyere, ao tentar cortar, mandou para a rede do Sport.

Dessa vez, ao contrário do primeiro tempo, o Sport não conseguiu reagir. E o Atlético-MG, ainda que sem a intensidade dos seus melhores momentos neste Brasileirão, controlou a partida, que passou a ser disputada em ritmo lento. O jogo se encaminhava para o fim sem emoções, até Marrony acertar o rosto de Patric na grande área. A arbitragem marcou pênalti após consulta ao VAR e Thiago Neves bateu forte, aos 41 minutos, igualando o placar em 2 a 2.

O Sport, então, se retraiu para segurar o empate. Mas não conseguiu. E aos 52 minutos Marrony deu a vitória ao Atlético-MG. Ele invadiu a área e bateu forte de direita. Fez 3 a 2 e viu as comissões dos dois times provocarem uma enorme confusão na sequência. Marrony ainda quase marcou outro no lance final. Não conseguiu, mas deixou a Ilha do Retiro como herói, mesmo após cometer um pênalti desnecessário.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 2 x 3 ATLÉTICO-MG

SPORT - Luan Polli; Chico (Ewerthon), Rafael Thyere e Adryelson; Patric, Ronaldo Henrique (Marcio Araujo), Marcão Silva (Luciano Juba), Thiago Neves e Júnior Tavares; Dalberto (Pedrão) e Marquinhos (Gustavo Oliveira). Técnico: Jair Ventura.

ATLÉTICO-MG - Éverson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair (Zaracho), Allan e Calebe (Alan Franco); Savarino, Eduardo Sasha (Vargas) e Keno (Marrony). Técnico: Jorge Sampaoli.

GOLS - Jair, aos 6, Dalberto, aos 32 minutos do primeiro tempo. Rafael Thyere (contra), aos 4, e Thiago Neves, aos 41, e Marrony, aos 52 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa/SP).

CARTÕES AMARELOS - Eduardo Sasha, Ronaldo Henrique, Marcão Silva, Dalberto, Guilherme Arana, Gustavo Oliveira, Junior Alonso e Marrony.

CARTÃO VERMELHO - Jorge Sampaoli.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).J