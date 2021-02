Após Gabriela Pugliesi dar unfollow no marido, colunista especula crise no relacionamento da influenciadora

21/02/2021 | 16:10



Parece que Gabriela Pugliesi pode estar encontrando dificuldades em seu relacionamento - e está até mesmo levantando rumores de que o casamento com Erasmo estaria chegando ao fim. De acordo com o colunista Leo Dias, a influenciadora deixou de seguir o amado no Instagram, e os fãs não teriam deixado essa informação passar despercebida.

Na noite do último sábado, dia 20, o jornalista noticiou que Gabi não constava mais na lista de seguidores do influenciador. Em contrapartida, Erasmo continuaria seguindo Pugliesi, e suas postagens mais recentes seriam fotos da casa na qual os dois vivem juntos. A partir disso, Leo Dias e alguns fãs teriam especulado uma tensão no relacionamento do casal.

Já ao longo da manhã deste domingo, dia 21, as coisas parecem ter se acertado entre os dois, já que a influenciadora voltou a seguir o amado. Será que os dois realmente brigaram?