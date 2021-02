Volta da praia tem trânsito na Anchieta e na Imigrantes

Do Diário do Grande ABC



21/02/2021 | 15:55



Neste domingo (21), a Rodovia Imigrantes está com tráfego lento, na subida da serra, do km 60 ao km 46, devido ao excesso de veículos. A Anchieta segue congestionada no sentido São Paulo, do km 56 ao km 52.



A Padre Manoel da Nóbrega apresenta tráfego congestionado, sentido Capital/PG, do km 271 ao km 274 e no sentido SP/Cubatão, do km 276 ao km 274, também por excesso de veículos.



Os caminhões com destino a São Paulo devem acessar, preferencialmente, o trecho de serra da via Anchieta.



O tempo está encoberto com chuva em pontos isolados e a visibilidade é parcial no trecho.



Interligação Planalto bloqueada, no sentido Litoral, da Anchieta para a Imigrantes, devido operação subida.



O SAI está em Operação Subida (2X8). Para a descida, os motoristas utilizam apenas a pista sul da via Anchieta. Já a subida da serra é realizada pelas pistas norte e sul da Anchieta e pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.