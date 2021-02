Chrissy Teigen emociona ao prestar homenagem ao filho que perdeu após parto prematuro: Nós amamos você para sempre

21/02/2021 | 15:10



Chrissy Teigen emocionou os seguidores na noite do último sábado, dia 20, ao celebrar de maneira simbólica a data em que seu filho mais novo, Jack, estava previsto para nascer. A esposa de John Legend acabou perdendo o bebê em outubro de 2020 após um parto prematuro causado por complicações de sua gestação de alto risco.

Através do Stories do Instagram a modelo publicou uma foto, que você vê à direita da montagem acima, na qual mostra um conjunto de pulseiras que estava usando, entre elas três com o nome de seus filhos: Miles, de 2 anos de idade, Luna, de 4 anos de idade e Jack. Na legenda, ela escreveu:

Hoje era sua data de nascimento. Nós amamos você para sempre.

Chrissy tem sido bem aberta ao falar de sua perda, tendo inclusive prestado apoio à Meghan Markle após seu próprio relato de aborto espontâneo. De acordo com a revista People, Teigen chegou a falar novamente sobre o assunto em entrevista ao programa The Ellen DeGeneres Show, comentando sobre a lembrança constante do pequeno:

- Eu tenho roupas de maternidade e há coisas que comprei para o meu oitavo mês e o meu nono mês. Então é difícil porque ele teria nascido esta semana, então você olha para essas coisas e tem esses lembretes constantes.

A modelo também conta que seus dois filhos mantém viva a lembrança do irmão mais novo, questionando se ele ainda estaria presente em espírito:

- Tem sido tão lindo ver meus filhos, a maneira como falam sobre ele. Estaremos indo para a praia ou algo assim e eles dirão: O bebê Jack está conosco agora? Você acha que ele está nas nuvens? É tão lindo e tão doce.