Nego Di afirma que irá retomar produção de conteúdo humorística com foco no BBB: Já estou elaborando as piadas. O negócio é trabalhar

21/02/2021 | 15:11



Após ser eliminado com 98,76% e bater o recorde de rejeição do Big Brother Brasil, parece que o humorista está pronto para voltar ao trabalho - e, talvez, fazer um pouco de piada consigo mesmo.

Através de seu Instagram, o rapaz anunciou que já está voltando a gravar vídeos de humor, inclusive com piadas sobre sua participação no programa e sobre os participantes que ainda estão confinados:

Galera? Vai dar tudo certo! Já estou elaborando as piadas que eu vou fazer sobre a minha participação no BBB. Vou fazer a cobertura do restante do programa, como de costume, e depois o Inter que me aguarde [risos]. O negócio é trabalhar. Não tem jeito.

O internautas, no entanto, não parecem ter grandes expectativas para o retorno do humorista.