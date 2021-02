Kim Kardashian cede a guarda conjunta dos filhos para Kanye West

21/02/2021 | 14:10



Como você viu, segundo o TMZ, Kim Kardashian acabou pedindo o divórcio do casamento que mantinha com Kanye West e ainda segundo a publicação, o histórico de problemas de saúde mental do rapper não impactará na decisão da influenciadora de dividir a custódia de seus quatros filhos com ele.

De acordo com a publicação, Kim considera que o músico sempre criou um ótimo ambiente para os filhos e os manteve totalmente seguros, independente de sua situação de saúde.

Para quem não sabe, o casal ficou junto por seis anos e meio e fruto dessa relação veio os quatro filhos: North de sete anos de idade, Saint de cinco anos de idade, Chicago de três anos de idade e Psalm de apenas um ano de vida.

Segundo o que foi publicado pela TMZ, a expectativa é que eles entrem em um acordo e que Kim fique a maior parte do tempo com os filhos, mas com Kanye West também estando por perto.