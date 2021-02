Fernanda Gentil fala sobre quarentena e dificuldade de convivência com a esposa: Passamos perto da estatística das separações

21/02/2021 | 14:10



A pandemia do novo coronavírus acabou fazendo com que muitos relacionamentos chegassem ao fim - e esse quase foi o caso de Fernanda Gentil e Priscila Montandon! Em uma conversa com o jornal Extra, que foi publicada neste domingo, dia 21, a apresentadora da rede Globo se abriu sobre uma série de assuntos e acabou comentando sobre os impactos da pandemia em sua vida pessoal.

Mãe de Gabriel, de 5 anos de idade, e Lucas, de 13 anos de idade, Fernanda conta que a quarentena fez com que se aproximasse mais da família, mas que essa proximidade também trouxe consequências negativas:

Eu nunca imaginei passar esse tempo todo com a minha família, principalmente com os meus filhos. Eu que trabalho tanto, viajo, foi um período em que eu pude acompanhar muito da vida deles. [Tive] muita troca com a Priscila. [Mas] essa convivência toda traz alguns estranhamentos também. A gente começa a ter tempo para implicar mais, criticar mais, porque está em casa o tempo todo. Mas foi muito rica essa troca e a gente está muito mais fortalecido como família. Passamos perto da estatística das separações, mas conseguimos evitar.

A loira, que contraiu o vírus em dezembro de 2020, relata que foi difícil se manter otimista durante esse período e que a ansiedade foi uma companhia constante:

Perto do que a gente sabe que pode acontecer, eu não posso reclamar de nada. Mas sempre é um susto. O vírus que você vê matando meia humanidade está dentro de você, não dá para saber o que vai acontecer. Acho que o meu pior sintoma foi a cabeça. A gente fica refém da ansiedade. Nunca foi tão difícil ser otimista, mas estou aqui firme e forte.

Gentil ainda conta que, enquanto esteve isolada e mais afastada de suas atividades na TV Globo, manteve sua rotina de exercícios físicos e ainda conquistou um novo hobbie, que a aproximou ainda mais dos filhos: jogar videogame!

Eu virei gamer! Sempre gostei de jogar videogame, mas agora eu fiz meu canal, estou transmitindo as minhas lives. Esse hobby tomou uma outra proporção na minha vida e virou um ponto de encontro meu com as crianças.

Por outro lado, uma habilidade que a quarentena deixou bem claro que Fernanda não possui é cozinhar:

Dei uma insistida no início, fiz uma crepioca, fiquei feliz e já parei.

Agora, no entanto, os hobbies de Fernanda terão que esperar um pouco já que a apresentadora retoma o programa Se joga no próximo dia 6 de março. A atração, que foi reestruturada, irá ao ar aos sábados, das 15h às 16h, e contará com a apresentação solo de Gentil.