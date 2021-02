Obituário - 22/2/2021

Ademir Medici

21/02/2021 | 23:59



SANTO ANDRÉ

José Mendes da Silva, 92. Natural de Juruaia (Minas Gerais). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 19. Cemitério Municipal de Juruaia (Minas Gerais).

Maria Munhos Fusco, 88. Natural de Jaú (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 19. Memorial Phoenix.

Vilma Ribeiro Lacintra, 78. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Santo Amaro, em Cambé (Paraná). Dia 19, em Santo André. Parque das Allamandas (Paraná).

Luís José Dias, 70. Natural de Sítio dos Moreiras (Pernambuco). Residia no bairro Ayrosa, em Osasco (São Paulo). Dia 19, em Santo André. Cemitério Parque do Jaraguá, em São Paulo, Capital.

Antonio Belini, 69. Natural de Valentim Gentil (São Paulo). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaquim Barbosa da Silva, 69. Natural de Sertanópolis (Paraná). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marina de Lourdes Galaci, 68. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleuza Comoti da Silva, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Costureira. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deoclesio Bellini, 64. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Analista de sistemas. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Rosa Ferrer, 63. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Maria Borelli, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 19. Cemitério Municipal.

Maurício de Oliveira Júnior, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Químico. Cemitério Cristo Redentor, em Vila Pires.

Paulo César da Conceição, 50. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Autônomo. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alessandro Pires Bueno, 44. Natural de Terra Rica (Paraná). Residia na Vila Carrão, em São Paulo, Capital. Dia 19, em Santo André. Cemitério Municipal de Terra Rica (Paraná).



SÃO BERNARDO

Maria Luísa Vecchia, 98. Natural de Piraju (São Paulo). Residia na Vila Tupi, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Ana Marcus Battistin, 96. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Consuelita dos Santos Freitas, 88. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Bráulio José de Souza, 85. Natural de Ibitiara (Bahia). Residia em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Raul da Cruz Preto, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

Noêmia dos Santos Andrade, 84. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Florisbella Lopes da Silva, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Cemitério do Araçá, São Paulo, Capital.

Anatal Nascimento Souza, 83. Natural de Nova Canaã (Bahia). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Osmar Queiroz, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 17. Memorial Planalto.

Norane Gomes Lima, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério da Paz, em São Paulo, Capital.

João Abílio Roberto, 80. Natural de Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Maria Luisa Lopes Demarchi, 77. Natural de Matão (São Paulo). Residia no Parque Terra Nova I, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Joana Maria de Jesus Santos, 74. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Jair Ribeiro dos Santos, 73. Natural de Severínia (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Leôncio Pereira da Silva, 71. Natural de Jeremoabo (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Orlando Luiz Ferreira, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Zezito Trajano da Silva, 70. Natural de Água Preta (Pernambuco). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Neide Maria Pacheco Lourenço, 70. Natural de Datas (Minas Gerais). Residia no Parque Havaí, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Maria do Carmo Boita, 69. Natural de Chapecó (Santa Catarina). Residia no Sítio Bom Jesus, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

José André dos Santos, 64. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Fernandes Nogueira, 63. Natural de Pereiro (Ceará). Residia em Diadema. Dia 18, em São Bernardo. Vale da Paz.

Marcos Antonio Godinho, 60. Natural de Santo André. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Antonio Trindade dos Santos, 60. Natural de Planalto (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Geraldo Lima, 89. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Eunice Cândido Moura, 85. Natural de Bananal (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Euclides Lopes, 73. Natural de Mirandópolis (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Miquilin Filho, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Lídia Romboli Andreassa, 100. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia em Diadema. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério do Morumbi, em São Paulo, Capital.

Ana Dias Ferreira, 89. Natural de Portugal. Residia no Centro de Diadema. Dia 19, em Santo André. Vale da Paz.

Benedito Gomes de Albuquerque, 76. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Gerson Matias Pinto, 74. Natural de Curvelo (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Claudio Silva Ribeiro, 74. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Luiz Carlos de Campos, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Diadema. Dia 18, em São Bernardo. Memorial Planalto.

Mauricio Alves Gomes, 71. Natural de Ubá (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

Odenil Figueiredo, 60. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 19. Vale da Paz.

Cássio Moura Sousa, 39. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Eduardo Barbosa de Brito, 36. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Jaime Gonçalves da Silva, 36. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.



M A U Á

Aparecida de Lourdes Rinaldi Zampol, 75. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Pensionista. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis, em Santo André.

Nelson Alves de Almeida, 74. Natural de Lins (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 17, em Mauá. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.

Judite Dias, 73. Natural de Piacatu (São Paulo). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 19, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Maria Célia Ceccon Brandão, 63. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Júlio César Domingos, 45. Natural de Mauá. Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Comerciante. Dia 19, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.