Arthur Aguiar teria sido flagrado na casa de Mayra Cardi em meio a boatos de reconciliação

21/02/2021 | 13:10



Apesar de Mayra Cardi ter afirmado que, por enquanto, não haviam chances de que ela e Arthur Aguiar voltassem a se relacionar, os indícios de que eles estão passando bastante tempo juntos estão cada vez maiores! Depois de os fãs especularem que o ex-casal teria viajado junto e de Arthur ter feito uma série de elogios à mãe de sua filha, parece que o ator foi flagrado na casa da influenciadora.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Arthur acabou aparecendo sem querer em um vídeo publicado por Pétala Barreiros. Nas imagens, a empreendedora aparece à beira de uma piscina e uma figura masculina coloca Sophia Aguiar na água. Fábia alega que se tratava da piscina da casa de Mayra, e que a figura era o próprio pai da pequena.

Logo depois de deixar a pequena se divertindo e, aparentemente, dar um aviso para que ela tome cuidado, o homem rapidamente deixa o local, sem mostrar claramente o rosto. E aí, será que o ator realmente estava na casa de Cardi?

Testemunho de Mayra Cardi

Durante a noite do último sábado, dia 20, e a manhã deste domingo, dia 21, o nome de Mayra Cardi acabou aparecendo nos assuntos mais comentados do Twitter - isso porque um testemunho que a life coach publicou em seu Instagram deu o que falar entre os internautas.

De acordo com usuários do Twitter, Mayra teria relatado que sofreu um mal súbito que a deixou bastante debilitada por algum tempo, e que algumas pessoas acabaram se reunindo para rezar ao seu redor. Tal mal, no entanto, só teria passado depois que Arthur se juntou para prestar apoio à ex.

Alguns internautas acabaram criticando o depoimento da influenciadora, e especulando que se tratava de uma estratégia para evitar julgamentos ao retomar seu relacionamento com Aguiar.