Anitta explica tatuagem em parte íntima e pede dicas de destino para viajar em lua de mel

21/02/2021 | 12:10



Como sempre, Anitta chamou a atenção dos internautas e logo virou assunto nas redes sociais! Tudo começou quando um vídeo da cantora, em que ela aparece sendo tatuada em uma área, digamos, íntima do bumbum, vazou na internet. Ao saber da repercussão, ela logo informou, por meio do Stories, que o vídeo é antigo:

- Quem tem c* tem medo ou tem tatuagem. Tem um site pago, que você assina a conta de alguém, você paga por mês para ter assinatura para ter conteúdos exclusivos. E eu tenho essa conta, como eu já falei aqui. E de acordo com quem assina, ela concorda em não vazar os conteúdos. São conteúdos exclusivos para assinantes. Então teoricamente, o que é postado lá não pode ser postado em outros lugares. As pessoas não podem ter acesso. Esse é um vídeo super antigo que eu só postei no site, porque lá eu posto muita coisa.

No momento em que Anitta explica a situação, ela parece estar ao lado de seu mais novo affair, Lipe Ribeiro. Falando sobre essa tatuagem intimista, ela logo questiona o amado:

- Mas é muito linda [a tatuagem], não é?, disse rindo.

Em seguida, acrescentou:

- Inclusive, gente, o vídeo é tão antigo, que eu já tive que retocar. Para quem pensar em fazer tatuagem nesse local, saibam que desbota. Então tem que ficar retocando.

Lua de mel?

E falando em Lipe Ribeiro, parece que a cantora já está pensando em organizar uma viagem a dois com o affair. Após uma viagem bem pública, em que ambos gravaram um reality show, Anitta pediu dicas de seu próximo destino:

- Acho que está em um ótimo momento, viu, de eu dar um rolezinho fora do Brasil. Não posso ficar muito tempo aqui, porque vem uma radiação do nada, disse, dando uma suposta indireta.

Em seguida, acrescentou:

- Alguém sabe o melhor lugar que tenha na República Dominicana pra ir? Queria fazer uma viagem, assim, uma lua de mel, disse, rindo.

Eita!