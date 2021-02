Morre mãe de Ronaldinho Gaúcho, vítima da Covid-19

21/02/2021 | 11:10



No dia 20 de fevereiro morreu aos 71 anos de idade Dona Miguelina, mãe do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho. Ela estava internada em um hospital de Porto Alegre desde dezembro de 2020 por causa do coronavírus e até chegou a apresentar uma breve evolução, mas acabou tendo uma piora no quadro por conta de uma infecção, segundo informações do Uol Esporte.

A internação da mãe havia divulgada por meio do Instagram pelo próprio atleta:

Queridos amigos, minha mãe está com Covid-19 e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força, mãe.

Sobre a morte de sua mãe, Ronaldinho não se pronunciou nas redes. Já o fã-clube oficial do jogador, fez um post escrito:

Descanse em paz, Dona Miguelina.