Bianca Andrade, a Boca Rosa, descobre sexo do bebê que espera com Fred - e conta que havia previsto a gravidez três anos antes

21/02/2021 | 09:11



A espera acabou! Na noite do último sábado, dia 20, Bianca Andrade, a Boca Rosa, descobriu que está grávida de um menino, fruto de seu relacionamento com Fred! Além disso, o casal revelou o nome do bebê: Cris! Por meio das redes sociais, ambos postaram registros do momento que chamou a atenção por ter acontecido no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O local foi todo decorado com a cor roxa, o que é bem significativo para os papais de primeira viagem, já que é a cor preferida do Fred e também a junção de cores preferidas da influenciadora, o rosa e azul.

E como gostamos de fazer história, a do nosso bebê começa com Maracanã ficando roxo especialmente pra ele! Arrepio só de falar. Nem acredito que essa nossa ideia louca está se tornando realidade do jeitinho que nosso bebê merece! Daqui a pouco é a revelação e a gente tá louco pra dividir esse momento mágico com vocês, disse Bianca.

Em seguida, ela postou o vídeo do momento emocionante em que no telão, após uma contagem regressiva, aparece o nome Cris:

É UM MULEKINHO, MEU DEUS!!! Aaaaah nosso pequeno Cris, voceÌ? realmente já estava escrito nas nossas vidas!! Fizemos de tudo pra que esse seu momento fosse do tamanho do amor que sentimos por voceÌ?, coisa mais linda e perfeita da mamaÌ?e! Aiiii eu vou te agarrar tanto, garotinhooo! Se prepara pra aguentar todo o meu amor, hein!

Para deixar tudo ainda mais especial, Boca Rosa ainda lembrou que essa vontade de ter um filho chamado Cris com Fred começou em 2018. Também no Instagram, a influenciadora publicou um álbum com duas fotos: uma do Chá de Revelação e a outra de três anos atrás, quando a sua história com Fred começou:

Fevereiro de 2021 // Fevereiro 2018. Há três anos postei essa segunda foto no meu Insta e desenhei Cris na minha barriga porque no meio do nosso rolo de idas e vindas, ele falava: cê tá ligada que a gente ainda vai casar e ter um filho chamado Cris, né? E num é que o homem tava certo, menina? E eu no fundo sabia que a nossa história era daquelas que Deus escreve certo com linhas tortas, sabe? Hahahahaha eu sempre fui louca nesse Bruno (os ouvidos das minhas amigas que digam) e hoje estou literalmente vivendo um sonho! Como a gente diz: a vida é da hora demais!

Nos comentários, o youtuber devolveu a declaração:

Amo você, amo nosso filho, amo nossa história e amo essa nova história que estamos construindo juntos!

Além disso, em seu Instagram, Fred relembrou a mesma história:

Fevereiro de 2021 // Fevereiro de 2018. Deu tudo certo // início de um sonho. Acreditem, há três anos, num Carnaval em Salvador, eu falei pra ela: cê tá ligada que a gente ainda vai casar e ter um filho chamado Cris, né?! Ela postou essa foto naquele ano e hoje, depois de tantas idas e vindas, tivemos um dos dias mais felizes das nossas vidas!