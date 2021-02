Atriz de Pé na Cova morre aos 82 anos de idade e Miguel Falabella faz homenagem

21/02/2021 | 09:10



Miguel Falabella confirmou, por meio do Instagram, a morte da atriz Niana Machado no dia 20 de fevereiro. A artista tinha 82 anos de idade e ficou mais conhecido por trabalhar ao lado de Falabella como a personagem Bá em Pé na Cova, dentre outras produções de comédia. Na rede social, o ator e diretor escreveu o seguinte texto:

Querida Niana Machado, hoje fecham-se as cortinas para voceÌ? e eu, longe de casa, passo em revista aquela tarde há muitos anos, quando uma figurante de Toma Lá Dá Cá chamou minha atençaÌ?o. Marilia [Pêra] deve ter ido te dar um abraço de boas vindas aÌ? imensidaÌ?o, onde seu grito de: Piranha! vai certamente assustar os anjos mais conservadores.

Ele ainda continua:

Toda a família Pé na Cova (que lhe amou e respeitou) silenciosamente lhe presta a última homenagem. Obrigado por ter sido nossa Bá, a cereja do bolo de um dos trabalhos que mais prazer e alegria me trouxe nessa passagem. Descanse em paz! Um beijo do seu Miguel.