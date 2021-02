Esquiva Falcão vence russo por nocaute técnico no quarto assalto

21/02/2021 | 00:03



Esquiva Falcão obteve uma importante vitória, neste sábado, em Las Vegas, ao derrotar o russo Artur Akakov, por nocaute técnico no quarto assalto. Com isso, o medalhista de prata em Londres-2012 se mantém invicto no profissionalismo, agora com 28 vitórias, sendo 20 por nocaute. O russo perdeu pela quarta vez, depois de 24 duelos.

A vitória dá credibilidade para Esquiva negociar a renovação de seu contrato com a empesa Top Rank e aumenta suas chances de conseguir uma luta eliminatória por um título mundial ou de uma disputa de cinturão.

Segundo os três jurados, o russo só foi melhor no primeiro assalto. A partir do segundo o domínio foi todo de Esquiva, dono de um jab poderoso e de bons golpes cruzados com a direita e esquerda.

No intervalo do quarto para o quinto round, o córner de Akakov pediu para o combate ser encerrado, com a suspeita de que o russo havia fraturado o nariz, o que definiu a vitória de Esquiva.