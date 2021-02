Brasil já aplicou mais de 5,8 milhões de doses de vacina contra covid-19

20/02/2021 | 22:37



O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou neste sábado, 20, a 5.811.528, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. A quantidade representa 2,74% da população total do País.

Nas últimas 24 horas, 55.026 pessoas receberam a primeira dose e 64.426 tiveram aplicação da segunda. Do total de vacinados, 1.115.832 receberam a segunda dose do imunizante, 053% da população.

Neste sábado, o Ministério da Saúde publicou em edição extra do Diário Oficial da União, a dispensa de licitação para a compra das vacinas contra covid-19 Sputnik V e Covaxin.

Os textos informam que as aquisições terão o custo de R$ 693,6 milhões para o imunizante da Rússia e de R$ 1,614 bilhão para a vacina indiana.

Especialistas criticaram a opção do governo Jair Bolsonaro de fazer o investimento em imunizantes ainda sem aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Sobre a indiana Covaxin, ainda não se sabe nem a taxa de eficácia.

Os cientistas defenderam investir mais nas produções da Fiocruz e do Instituto Butantan, responsáveis pela produção local dos imunizantes de Oxford e da Coronavac, e também sugerem a negociação de doses excedentes de países desenvolvidos.