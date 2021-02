Região tem mais 397 infectados com o novo coronavírus

Do Diário do Grande ABC



21/02/2021 | 07:00



O Grande ABC registrou, nas últimas 24 horas, sete mortes ocasionadas pelo novo coronavírus. Três foram em São Caetano e as outras quatro em São Bernardo. Também foram confirmados 397 novos casos. Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires não atualizaram os dados. Até o momento, 143.160 pessoas já foram imunizadas na região.

O Estado de São Paulo alcançou a marca de 1.971.423 pessoas infecta e 57.743 vítimas fatais. Entre os imunizados, são 1.620.182 com a primeira dose da vacina e 372.799 com a segunda dose.

No Brasil, de ontem para hoje, foram mais 1.051 mortes. No mesmo período, o Ministério da Saúde registrou 57.472 novos casos. No total, já morreram 244.737 em solo nacional e foram registrados 10.084.208 infectados. Os vacinados passam de seis milhões.