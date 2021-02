A uma semana da estreia no Mineiro, Cruzeiro vence Bolívar em jogo-treino

20/02/2021 | 20:13



Em preparação para o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro disputou jogo-treino neste sábado, na Toca da Raposa II, e venceu o Bolívar, time da Bolívia que faz pré-temporada em Belo Horizonte, por 1 a 0.

De acordo com informações divulgadas pelo clube mineiro, o técnico Felipe Conceição, recém-contratado para tentar o retorno do time à elite do futebol brasileiro, optou pela seguinte escalação nos 45 minutos iniciais: Fábio; Cáceres, Manoel, Paulo e Alan Ruschel; Matheus Neris, Matheus Barbosa e Marcinho; Felipe Augusto, William Pottker e Rafael Sóbis.

Já na segunda metade do jogo-treino, o Cruzeiro atuou com: Lucas França; Geovane, Guilherme Matos, Weverton e Matheus Pereira. Adriano, Jadson e Claudinho; Bruno José (Welinton), Airton (Stênio) e Thiago.

O jogo-treino parecia que iria terminar em um empate sem gols, mas aos 42 minutos do segundo tempo, Thiago, em jogada individual, passou pelos marcadores e cruzou rasteiro para Welinton apenas empurrar para as redes.

Após a atividade preparatória contra o Bolívar, conforme previsto, os atletas foram liberados do regime de concentração, que havia se iniciado na segunda-feira. A reapresentação do elenco será no domingo, às 9h, quando haverá mais um treinamento no CT.

O Cruzeiro vai estrear no Campeonato Mineiro no próximo sábado, às 16h30, diante do Uberlândia, no Parque do Sabiá.