Com gol de Casemiro, Real vence Valladolid e fica a 3 pontos do líder Atlético

20/02/2021 | 19:22



O Real Madrid aproveitou o tropeço do Atlético de Madrid para se aproximar da briga pela liderança do Campeonato Espanhol. Neste sábado, fora de casa, derrotou o Valladolid por 1 a 0, com um gol marcado pelo volante brasileiro.

Com o triunfo, assegurado mesmo com uma atuação pouco inspirada, o Real Madrid chegou aos 52 pontos, a apenas 3 do Atlético, que ainda tem um jogo a disputar. Já o Valladolid permanece na zona de rebaixamento, em 19.º lugar, com 21 pontos.

Apesar da distância entre os times na tabela, o triunfo não foi fácil de ser conquistado pelo Real. Com nove desfalques, incluindo o centroavante Benzema, o time começou mal a partida. E o Valladolid só não abriu o placar por causa das boas defesas de Courtois, especialmente em um lance aos sete minutos, quando parou finalizações de Orellana e Janko. Aos poucos, porém, o Real assumiu o controle da partida. E teve dois gols anulados no primeiro tempo, ambos de Mariano Díaz e por impedimento.

O gol que valeu saiu aos 19 minutos da etapa final. No lance, Toni Kroos cobrou falta para Casemiro. O brasileiro subiu mais do que a marcação e cabeceou na pequena área, para baixo, sem chance de defesa para Masip.

Depois, o Real segurou a vantagem para conquistar o importante triunfo, que reabriu a briga pelo título espanhol. O Atlético, afinal, chegou a ter 10 pontos de vantagem, e ainda vai enfrentar o Real. Além disso, Barcelona, com 46, e o Sevilla, com 45, ainda não jogaram nesta rodada e também podem se aproximar dos rivais madrilenhos.

Ainda neste sábado, o Valencia superou o Celta de Vigo por 2 a 0, em casa, com gols nos acréscimos do segundo tempo, de Manuel Vallejo e Kevin Gameiro. Os times estão na zona intermediária da classificação. O Celta é o décimo com 29 pontos, enquanto o Valencia chegou aos 27, em 12.º lugar.

Com gol de Dani Calvo, o Elche superou o Eibar por 1 a 0 e se igualou ao adversário com 21 pontos. Mas está atrás na classificação, em 18.º lugar.