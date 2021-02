Do Diário do Grande ABC



20/02/2021 | 19:06



Uma mulher - que ainda não foi identificada - caiu de uma altura de 5 metros da Cachoeira da Fumaça, na região de Cubatão, neste sábado (20). De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o grupo do qual a pessoa fazia parte, começou a trilha em Santo André e o acidente aconteceu já no Litoral de São Paulo por volta das 13h. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Foram deslocadas quatro viaturas e um helicóptero Águia para o resgate.