Homem passa mal durante pescaria e morre nas águas da represa Billings

Do Diário do Grande ABC



20/02/2021 | 18:18



Um homem morreu na tarde deste sábado (20) na represa Billings. Trata-se de Júlio César de Oliveira Machado, 38 anos, cuja identidade foi confirmada após a chegada do tio da vítima. O caso ocorreu perto da ponte localizada nas proximidades do km 27,5 da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo - perto do chamado Zé do Buraco. Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para atendimento. Equipe encontrou Machado após cerca de 15 minutos de mergulho. O rapaz estava pescando na companhia de um amigo na margem da represa. O relato é de que a vítima começou a passar mal e teve uma convulsão. A pessoa que também pescava no local informou que tudo ocorreu de maneira muito rápida, com o corpo indo em direção à água e afundando rapidamente.