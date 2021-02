Da Redação



20/02/2021 | 15:31



Na madrugada deste sábado, cinco mulheres, entre 19 e 20 anos, ficaram feridas após um acidente de carro na avenida Guido Aliberti. Em alta velocidade, a motorista perdeu o controle e bateu no muro de uma farmácia, esquina entre da via com a rua Justino Paixão.

As vítimas foram levadas para hospitais da região e o carro foi apreendido. O caso foi registrado como lesão corporal culposa, quando não há intensão de ferir.