No BBB21, Tiago Leifert revela como Arthur foi levado ao hospital e brother vira meme nas redes sociais

20/02/2021 | 15:11



Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, a prova do líder que ocorreu no BBB21 na última quinta-feira, dia 18, acabou deixando Arthur e Caio lesionados - sendo que o affair de Carla Diaz teve até mesmo que deixar o confinamento e se dirigir a um hospital. Já na noite da última sexta-feira, dia 19, Tiago Leifert conversou com todos os participantes para esclarecer tudo o que havia acontecido.

De acordo com o apresentador, Caio teve uma torção no dedo do pé e o instrutor de CrossFit deslocou o ombro. O que os participantes não viram, mas que foi mostrado aos telespectadores, foi o modo como Arthur foi levado até o hospital. Para que o brother tivesse o mínimo de contato possível com o mundo exterior, o rapaz teve que usar fones de ouvido anti-ruído e uma venda de tecido preto, além da máscara de proteção para se prevenir do novo coronavírus. O resultado desse disso, é claro, deu o que falar entre os internautas, que fizeram piada com a situação.

Atração surpresa

As festas do BBB21 contaram, até agora, com a participação de Alok e dos Barões da Pisadinha. Já para a próxima festa, que ocorre na noite deste sábado, dia 20, Boninho fez um pouco de suspense ao afirmar em seu Instagram que se tratava de uma atração surpresa - mas, como sabemos, o produtor não é muito bom em guardar segredos e acabou revelando a presença de Daniela Mercury.

Amanhã a Avon vai trazer um super show para nossa festa! Você adivinha quem é? Dança e canta muito, criou um gênero de música, tem mais de 20 milhões de discos e é uma paixão nacional.

E aí, será que rolarão mais polêmicas durante a festa?