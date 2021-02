Técnico do Milan, Pioli escolhe entre Lukaku e Ibrahimovic: 'Zlatan todo dia'

20/02/2021 | 12:55



A um ponto da líder Inter de Milão, o Milan segue em busca da retomar a ponta do Campeonato Italiano das mãos do seu maior rival. Às vésperas do clássico, o técnico Stefano Pioli fez questão de valorizar sua equipe e, claro, seu principal jogador. A bola rola neste domingo, às 11 horas (horário de Brasília), no San Siro.

Perguntado sobre quem escolheria entre o belga Romelu Lukaku e o sueco Zlatan Ibrahimovic, as duas referências dos respectivos ataques, o comandante não mostrou dúvida em optar pelo goleador de 39 anos. "Eu ficaria com Zlatan (Ibrahimovic) todos os dias", garantiu Pioli. "Mesmo que eu tenha um grande respeito por Lukaku, que está mostrando o grande jogador que ele é", completou.

Os dois atacantes têm sido essenciais nas campanhas de suas equipes. A tensão do jogo é tão grande e o duelo entre eles tão marcante que os dois chegaram a discutir de forma calorosa durante as quartas de final da Copa Itália, em que a Inter venceu por 2 a 1. Tanto Ibrahimovic como Lukaku balançaram as redes na ocasião.

Naquela partida, os dois se provocaram, trocaram xingamentos e por pouco também não trocaram socos. A dupla recebeu um jogo de suspensão e o episódio está sendo investigado pela Federação Italiana de Futebol (FIGCC). Pioli também foi questionado a respeito do episódio envolvendo os dois goleadores.

"Teria sido muito melhor se o incidente da Copa nunca tivesse acontecido. Ainda assim, neste domingo será uma outra partida e eu acredito que haverá duelos e confrontos em todo o gramado, pois é um jogo muito intenso e importante", analisou o técnico. "Ainda assim, acho que haverá um grande respeito entre eles", completou Pioli.

A Inter de Milão 'roubou' a liderança do Milan na última rodada realizada no fim de semana passado. O time de Antonio Conte derrotou a Lazio em casa por 3 a 1, com dois gols de Lukaku e um de Lautaro Martinez. Já o Milan tropeçou diante do Spezia, sendo derrotado fora de casa por 2 a 0.